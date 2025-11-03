Ecogreen Enerji Holding için gong çaldı ve şirket borsada işleme açıldı. 3 gün süren talep toplama sürecinin ardından 110 milyon, eşit dağıtım ile alıcılarını buldu. Toplamda 478 bin 705 kişiye 92 lot düştü. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arz detayları