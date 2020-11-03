üldür Güldür Şov oyuncusu Ecem Erkek ve eşinin boşanma haberinin yayınlanması üzerine Ecem Erkek merak edilmeye başlandı. Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür ile geniş bir takipçi kitlesine Sahip olan Ecem Erkek, takipçileri tarafından merak ediliyor. Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte Güldür Güldür oyuncusu Ecem Erkek hayatı ve oynadığı diziler

ECEM ERKEK KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas'lıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

ECEM ERKEK HAYATI

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmış olup hâlen burada yer almaktadır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

ECEM ERKEK'İN OYNADIĞI DİZİLER