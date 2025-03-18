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        Haberler Gündem Medya Ece Üner ifadeye çağrıldı

        Ece Üner ifadeye çağrıldı

        Halk TV haber spikeri Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" paylaşımında bulundu. İsmail Saymaz'ın yurt dışı yasağının ardından bir paylaşımda bulunan Üner hakkında resen başlatılan soruşturmada hakkındaki suçlamaların "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" olduğu öğrenildi.

        Giriş: 18.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:02
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        Ece Üner ifadeye çağrıldı
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        Halk TV haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

        İfadesi alınan Ece Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Halk TV programcısı Gazeteci İsmail Saymaz hakkında da geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportuna el konulduğunu kaydetmişti. İsmail Saymaz'ın bu gelişmeyi “Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım... Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum... Türkiyeden başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.'' şeklindeki paylaşımı ile duyurmuştu.

        Ece Üner de bu paylaşımın ardından ''FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!'' yorumunu yapmıştı.

        Bu yorum nedeniyle Üner hakkında yargı organlarını alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı
        İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı
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        #ece üner
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