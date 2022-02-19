İDDİALI SEÇİM

Öte yandan Seçkin, yeni yıla hayranlarıyla birlikte Giresun'daki bir otelde gerçekleştirilen konserle girmişti. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren Ece Seçkin, performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle de dikkat çekmişti.