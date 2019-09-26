Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı, oğluyla fotoğrafını da "İyi ki doğdun ponçiğim... İyi ki doğurmuşum seni! Senden çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum... Hep böyle güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa... Doğum günün kutlu olsun budda bebek!" notu ile paylaştı.