Birçok resmi işlemin çevrim içi olarak yapılmasını sağlayan e-Devlet uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Edinilen son bilgiye göre; e-Devlet'e dört yeni özellik geldi. e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı. İşte, 2025 Ağustos e-Devlet'e getirilen yeni özellikler...