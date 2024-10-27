Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde pikap ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı
İ.A.K. idaresindeki cip ile G.D. yönetimindeki pikap D-100 kara yolunun Süperlit Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan F.K, E.K. ve G.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.