Düzce'de fabrika yangını

Beyköy beldesinde bulunan Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, enerji üretim fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

Fabrikanın içinden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlisi durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

AA'nın haberine göre; ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.