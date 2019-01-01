Duygu Su Gülpınar, 3 yıl birlikte olduğu işadamı Ali Ağaoğlu’dan geçen yaz ayrılmış, Ağustos’ta Reşit Bozkurt ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre Reşit Bozkurt ile ilişkisine ara veren Gülpınar, eski aşkıyla yeniden bir arada. İkili, yeni yılı Singapur'da karşıladı.