Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti - Duygu Sarıroğlu kimdir, mesleği nedir, ne zaman ve neden vefat etti?

Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu'ndan acı haber geldi. Sağıroğlu'nun 90 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi

Giriş: 01.05.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti - Duygu Sarıroğlu kimdir, mesleği nedir, ne zaman ve neden vefat etti?
Usta yönetmen hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Duygu Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Baran Seyhan, gönderisinde, "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Duygu Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

DUYGU SAĞIROĞLU HAKKINDA

1932'de Trabzon'da dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Duygu Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi 'Bitmeyen Yol'la büyük ilgi topladı.

Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Duygu Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Duygu Sağıroğlu, 'Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü', 'Yılın Sahne Tasarımcısı' ve 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' gibi birçok ödüle layık görüldü.

Fotoğraflar: HT Magazin, DHA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
14 yaşında babasına isyan edince kör edilen şehzade
14 yaşında babasına isyan edince kör edilen şehzade
Adile Naşit heykelindeki tepsiyle ilgili yeni gelişme
Adile Naşit heykelindeki tepsiyle ilgili yeni gelişme
Depremden etkilenmişti... Hatay'ın cennet köşesi ayağa kalkıyor
Depremden etkilenmişti... Hatay'ın cennet köşesi ayağa kalkıyor
Ardahan'da rüzgâr çatıları uçurdu
Ardahan'da rüzgâr çatıları uçurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.