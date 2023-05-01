Usta yönetmen hayatını kaybetti

Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti - Duygu Sarıroğlu kimdir, mesleği nedir, ne zaman ve neden vefat etti?

AA

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Duygu Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baran Seyhan, gönderisinde, "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Duygu Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek. DUYGU SAĞIROĞLU HAKKINDA 1932'de Trabzon'da dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Duygu Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi 'Bitmeyen Yol'la büyük ilgi topladı.

Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Duygu Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Duygu Sağıroğlu, 'Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü', 'Yılın Sahne Tasarımcısı' ve 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' gibi birçok ödüle layık görüldü. Fotoğraflar: HT Magazin, DHA



ÖNERİLEN VİDEO