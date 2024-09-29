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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Alex De Souza efsanemiz - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Alex De Souza efsanemiz

        Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza'ya ilişkin, "Alex De Souza bizim efsanemiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:02
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        "Alex De Souza efsanemiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Dusan Tadic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ALEX BİZİM EFSANEMİZ"

        Tadic, "Bana göre ilk 10 dakikaya iyi başladık. Yarattığımız şanslar da vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içerisine girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk, attığımız gol oyunu açmak için çok önemliydi. İkinci golü attık, üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Antalyaspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Alex de Souza, efsanemiz. Onu da burada görmek gerçekten hoştu. Çok önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.

        "HATA YAPILABİLİR, ÖNEMLİ OLAN FİKİRLERDİR"

        Sırp yıldız, arkadaşlarını saha içerisinde uyarmasıyla ilgili, "Bu çok önemli. Saha içerisinde birbirimize vereceğimiz pozitif reaksiyonlar çok önemli. Hata yapılabilir önemli olan fikirlerdir. Ben de psikolojiyi takip ediyorum, bunun üzerinde duran birisiyim, okuduğum kitaplar da var bununla ilgili. Herkes hata yapabilir, orada en önemli şey pozitif reaksiyon verebilmek. En önemli şey ortaya koymak istediğimiz fikir ve hata yaptıktan sonra verdiğimiz reaksiyon." değerlendirmesinde bulundu.

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