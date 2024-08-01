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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kısa sürede sarı-kırmızı taraftarları memnun edecek transferleri yapacaklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:22
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        Dursun Özbek'ten transfer müjdesi
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray olarak hep aynı kupayı almaktan yorulmuştuk, şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray’a nasip olur. Yeni bir sezon başlıyor. Digitürk ile federasyonumuzun naklen yayın haklarıyla ilgili imza törenine katıldık. Hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilmiş federasyonumuz var, onlara da başarılar diliyorum. Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için başkana da ifade ettim, kulüp olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her tür olayda destekçisi olacağımızı söyledim. Türk futbolunun marka değerini yukarıya çeken bir sezon olmasını diliyorum. Süper Kupa maçını cumartesi oynayacağız. Güzel bir tarih. Güzel seyirli bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu da açacağız. Güzel bir maç ile açarsak sezon da aynı güzellikte devam eder. Olaysız, sakatlık olmayan bir lig diyorum" şeklinde konuştu.

        "KISA SÜREDE TARAFTARIMIZI MEMNUN EDECEK TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

        Transferlerdeki son durumun sorulması üzerine Başkan Özbek, "Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Aslında gecikmiş bir şey yok. Geçen seneki transferlerimizi ne zaman yaptığımıza bakarsanız, tarih aynı döneme geliyor. Bizim yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek. Seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz. Yakında inşallah onları sevindirecek haberleri vereceğiz" cevabını verdi.

        Yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine başarılar dileyen Özbek, "Türk futboluna hizmet etmek için buradalar. İbrahim Hacıosmanoğlu ve arkadaşlarının da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim. Onun için güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Adaleti sağlayan bir federasyon olacağını düşünüyorum. Tereddüdümün olmadığını söylemek istiyorum. İcraatı da zaten cumartesinden itibaren başlıyor, onu da görmüş olacağız. Federasyonun çok iyi bir yönetim göstereceğine eminim" ifadelerini kullandı.

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