Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yapılan hakem atamasıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." açıklamalarına yanıt veren Özbek, "Biz çeşitli defalar Beşiktaş’ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal Başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir! Haberi Görüntüle