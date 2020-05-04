Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.E'yi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 150 gram esrar ele geçirildi.