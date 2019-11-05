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Dünyayı kurtarıp Türkiye'de gişeye yenildi

'Terminatör' serisinin yeni filmi 'Terminatör: Kara Kader', dünyada 123 milyon $ hasılat elde ederken Türkiye'de beklenen ilgiyi görmedi. Filmin açılışı 50.930 kişiyle olurken hafta sonunda yine en çok izlenen film, '7. Koğuş'taki Mucize' oldu. 'Cinayet Süsü' ise hafta sonunda yaptığı atakla dikkat çekti

05.11.2019 - 13:57 | Güncelleme: Kültür-Sanat
Terminatör

'Terminatör', 1984'ten bu yana gelecekten gelip defalarca dünyayı kurtardı.
Yönetmen James Cameron ile başrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger'in sinemanın fenomen karakterlerinden biri haline getirdiği 'Terminatör' sesinin ilk filmi, hikâyesinin yanı sıra bütçesinin 12 katı para kazanmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Serinin yeni filmi 'Terminatör: Kara Kader', gösterime Avrupa'da 23 Ekim'de, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerde ise 1 Kasım'da girdi.
185 milyon $ bütçesi olan 'Terminatör: Kara Kader' şu ana kadar dünya genelinde 123.633.832 $ hasılat elde etti.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Terminatör: Kara Kader'e Türkiye'de ilgi gösterilmedi.
50.930 kişiyle açılan film, en çok izlenen filmler arasında 5'nci sırada yer aldı.

DÜNYA GENELİ GİŞE RAKAMLARI
Terminatör (1984)
Bütçe: 6.500.000 $
Hasılat: 78.371.200 $
Terminatör 2: Kıyamet Günü (1990)
Bütçe: 102.000.000 $
Hasılat: 519.843.345 $
Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)
Bütçe: 170.000.000 $
Hasılat: 433.371.112 $
Terminatör 4: Kurtuluş (2009)
Bütçe: 200.000.000 $
Hasılat: 372.046.055 $
Terminatör: Genisys (2014)
Bütçe: 170.000.000 $
Hasılat: 440.603.537 $
Terminatör: Kara Kader (2019)
Bütçe: 185.000.000 $
Hasılat: 123.633.832 $

TÜRKİYE'DEKİ GİŞE RAKAMLARI
Terminatör 2: Kıyamet Günü (1990)
İzleyici Sayısı: 23.334
Hasılat: 305.03893 ₺
Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (2003)
İzleyici Sayısı: 392.170
Hasılat: 2.053.926 ₺
Terminatör 4: Kurtuluş (2009)
İzleyici Sayısı: 276.007
Hasılat: 2.358.248 ₺
Terminatör: Genisys (2014)
Toplam İzleyici Sayısı: 481.477
Hasılat: 5.802.966 ₺
Terminatör: Kara Kader (2019)
İzleyici Sayısı: 50.930
Hasılat 1.117.658 ₺
* Türkiye'deki gişe rakamları 1989'dan itibaren tutulmaya başlandığı için ilk filmin izleyici sayısı ve hasılatı bulunmuyor.

GÖSTERİMDE OLAN DİĞER YERLİ - YABANCI FİLMLERİN HAFTA SONU PERFORMANSI
7. Koğuştaki Mucize
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 327.856
Toplam İzleyici Sayısı: 3.654.710
Toplam Hasılat: 63.482.156 ₺
Cinayet Süsü
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 114.632
Toplam İzleyici Sayısı: 427.770
Toplam Hasılat: 8.484.205 ₺
Kral Şakir Korsanlar Diyarı
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 78.480
Toplam İzleyici Sayısı: 1.752.426
Toplam Hasılat: 29.529.432 ₺
Joker
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 54.990
Toplam İzleyici Sayısı: 1.738.987
Toplam Hasılat: 34.133.527 ₺
Karakomik Filmler
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 47.677
Toplam İzleyici Sayısı: 650.292
Toplam Hasılat: 12.486.389 ₺

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği '7. Koğuştaki Mucize'de başrolleri Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Sarp Akkaya ve Celile Toyon paylaştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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