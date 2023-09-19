MOTOROLA'NIN DOĞUŞU

25 Eylül 1928'de Paul Galvin ve kardeşi Joseph, Motorola'yı Chicago, Illinois, ABD'de "Galvin Manufacturing Co." olarak kurdu.

Ancak bu Paul'un ilk işi değildi. 1921 yılında arkadaşı Edward Stewart ile birlikte bir telekomünikasyon şirketi kurmuşlardı ve bu şirket 1923 yılında vergilerin ödenmemesi nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Edward yılmadan 1926'da Storage Battery Co'yu kurdu ve radyoların ve diğer taşınabilir elektronik cihazların pilsiz çalışmasına olanak tanıyan bir pil çıkarıcı yarattı.

Pillerin bulunmadığı durumlarda oyunun kurallarını değiştiren bir gelişmeydi.

Edward'ın iş girişimi sonunda başarısızlıkla sonuçlandı ve Galvin kardeşlerin pil eleyici tasarımını satın almasına ve bunu Motorola'nın Galvin Manufacturing Corporation altında ilk ürünü olarak piyasaya sürmesine yol açtı.