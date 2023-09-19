Antik Çin askeri tatbikatlarından İngiltere'deki kaotik mafya futboluna kadar futbolun kökleri, ilgi çekici olduğu kadar çeşitlidir. Futbolun derinliklerine indikçe, bu güzel oyunun evrimine, kurallarına ve tuhaflıklarına ışık tutan 40 sansasyonel gerçeği keşfedeceksiniz. Öyleyse hayali kramponlarınızı bağlayın ve futbol dünyasını daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazırlanın. İşte futbol hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız 40 gerçek…