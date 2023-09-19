Futbol hakkında 40 sansasyonel gerçek! Belki de daha önce hiç duymadınız
Takımların insanlar yerine robotlardan oluştuğu RoboCup Soccer adında bir futbol müsabakası olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en popüler sporu olan futbolun, yüzyıllar öncesine dayanan zengin ve büyüleyici bir tarihi vardır.
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Antik Çin askeri tatbikatlarından İngiltere'deki kaotik mafya futboluna kadar futbolun kökleri, ilgi çekici olduğu kadar çeşitlidir. Futbolun derinliklerine indikçe, bu güzel oyunun evrimine, kurallarına ve tuhaflıklarına ışık tutan 40 sansasyonel gerçeği keşfedeceksiniz. Öyleyse hayali kramponlarınızı bağlayın ve futbol dünyasını daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazırlanın. İşte futbol hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız 40 gerçek…
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Futbolun en eski biçimlerinden biri, M.Ö. 200 ila 300 yıllarına dayanan eski bir Çin askeri tatbikatı olan Tsu Chu'dur.
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Antik futbolun bir başka (ve daha benzer) biçimi İngiltere'deki mafya futboludur. Çok az kurala sahip olması ve sıklıkla çok fazla oyuncuyla oynanması nedeniyle bu sporu oynamanın kaotik bir yoluydu. Bu, Orta Çağ'da ülkede neden yasaklandığını açıklıyor.
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İngiltere'den bahsetmişken, modern futbol 1863'te orada icat edildi.
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Futbolcuların ayakkabılarının veya kramponlarının, çim üzerinde koşarken kaymasını önlemek için altlarında çiviler bulunur.
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İki yarıya bölünmüş bir futbol maçında toplam 90 dakika vardır. Ancak, sakatlanan oyuncularla ilgilenmek, hakemlerin çağrılarını kontrol etmek ve oyunu geciktiren diğer şeyler için harcanan zamanı telafi etmek amacıyla 90. dakikadan sonra uzatma verilebilir.
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Bir futbolcunun bir maçta birden fazla gol atması durumunda farklı terimler kullanılır. Ancak en yaygın olanları ise Brace (iki gol) ve hat tricktir (üç gol).
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Bir takımın sahaya çıkmasına izin verilen maksimum futbolcu sayısı 11, minimum sayı ise yedidir; yediden az olması hükmen mağlup sayılır.
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Futboldaki pozisyonlar forvet, orta saha, defans ve kalecidir. Ancak bu futbol pozisyonlarının alt türlerinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Forvet oyuncular söz konusu olduğunda bazı örnekler merkez forvet, ikinci forvet ve kanat oyuncusudur.
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Salonda futbol suni çimde, futsal ise sert zeminde oynanıyor. Bunun yanı sıra, iki futbol türü de zaman, oyuncu sayısı ve hatta kullanılan top açısından farklılık gösterir!
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Bir futbolcu veya kaleci ceza alanı içinde faul yaptığında, rakibe, kalenin hemen önünde, 12 yarda (10,97 m) uzaklıktaki bir noktadan yapılacak bir penaltı vuruşu verilir. Penaltı vuruşuna karşı tek savunma hattı kalecidir.
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Rakibin faul veya ihlal yapmasının ardından verilen serbest vuruşlar genellikle ceza sahası dışında yapılır. Ancak içeriden serbest vuruş yapıldığı nadir durumlar da vardır. Buna, gol atılmadan önce başka bir oyuncunun topa dokunmasını gerektiren bir serbest vuruş türü olan endirekt serbest vuruş denir.
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Bir futbol takımının maç başına beş oyuncu değişikliği hakkı olabilir, ancak yalnızca üç oyuncu değişikliği fırsatı vardır; bu, beş oyuncu değişikliğinin tümünü kullanmak için aynı anda birden fazla oyuncu değişikliğinin gerekli olduğu anlamına gelir.
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Birçok spor kapalı alanda oynanırken, futbol öncelikle açık alanda oynanır. Bu, bazı futbol maçlarının yağmur veya kar yağdığında bile oynandığı anlamına gelir; hava koşulları nedeniyle maçlar nadiren iptal edilir.
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RoboCup Soccer adında oyuncuların insan yerine robot olduğu bir futbol müsabakası var.
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Kaleci (veya kaleci) bir futbol maçında ellerini kullanabilir, ancak yalnızca ceza sahası içindeyken.
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"Hentbol", bir futbolcunun oyun sırasında ellerini veya kollarını kullanması durumunda meydana gelen fauldür.
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Dikkatsiz faul yapmak, aşırı kutlama yapmak gibi durumlarda futbolcuya uyarı olarak sarı kart veriliyor.
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Bir oyuncuya maçta ikinci sarı kart verildiğinde, bu kart kırmızı karta yükseltilir. Daha sonra oyuncunun oyunu terk etmesi gerekir.
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Ancak hemen kırmızı kart verilebilir. Bunun olası nedenlerinden bazıları, bir futbolcunun kasıtlı olarak rakibini yaralaması veya saldırgan bir dil kullanması olabilir.
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Hakemler, ellerini kullanarak kaleyi bozmaya çalışan bir futbolcuya kırmızı kart da verebilir. Daha sonra bazı durumlarda rakip daha sonra penaltı vuruşuyla ödüllendirilir.
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Penaltı vuruşları genellikle gol atmak amacıyla yapılır ancak tek seçenek bu değildir. Ayrıca penaltı vuruşu yaparken topu başka bir oyuncuya da verebilirsiniz.
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Futbolcuların uzun çorap giymesinin nedeni tekmeliklerini yerinde tutmaktır. Tekmelikler, müdahaleden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için özellikle önemlidir.
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Futbol daha çok futbol olarak anılır, ancak rugby'ye daha çok benzeyen Amerikan futbolu ile aynı değildir.
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Futbol maçları berabere bitebilir. Ancak eleme usulü oynanması durumunda, yarıya bölünen ilave 30 dakika daha verilir. Maçın yine beraberlikle sonuçlanması halinde, kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılır.
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Gol atmanın en zorlu ama dikkat çekici yollarından biri bisiklet vuruşudur. Bu, bir futbolcunun sanki ters takla atmaya çalışıyormuş gibi zıplamasını ve topa havada tekme atmasını gerektiren akrobatik bir harekettir.