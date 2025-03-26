Dünyanın en eski şehirleri: Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 yer!

Dünyanın en eski şehirleri: Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 yer!

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bir yolculuk… Tarihin en derin izlerini taşıyan, medeniyetlerin yükselip düştüğü ve kültürlerin harmanlandığı en eski şehirler, insanlık mirasının en önemli parçalarından biri. Günümüzde modern kentleşme içinde varlığını sürdüren bu şehirler, köklü geçmişleriyle zamana meydan okuyor. Peki, hangi şehirler binlerce yıl boyunca insanlara ev sahipliği yaptı ve nasıl bir tarihi mirasa sahipler?

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DAMASCUS, SURİYE

Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. M.Ö. 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesistiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur.

Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii, özellikle dikkat çekici bir yapı olup, Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur.

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ERİHA (JERİCHO), FİLİSTİN

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Erıha, yaklaşık 11.000 yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar, şehirde M.Ö. 9000 yılına ait avcı-toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır.

Antik dönemde büyük bir taş duvar ile çevrili olan Erıha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir, bugün yaklaşık 20.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. FAİYUM, MISIR Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Faiyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik Çağ'da Şhedet olarak bilinen bu şehir, Yunanlılar tarafından Crocodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent, eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Faiyum, ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. BEYRUT, LÜBNAN Beyrut, M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir, Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı Dönemi'nde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2.4 milyondur. REKLAM BYBLOS, LÜBNAN M.Ö. 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Byblos, Önasya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup, antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir, tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır.

ALEPPO, SURİYE M.Ö. 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amoriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2.2 milyonluk nüfusuyla Suriye’nin en büyük ikinci şehridir. ATİNA, YUNANİSTAN Atina, M.Ö. 1200-1300 yıllarında Mykene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla Antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir, Parthenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3.15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. PLOVDİV, BULGARİSTAN Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşimlerinden biridir ve M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir, Thrac, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv, 350.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. GAZİANTEP, TÜRKIYE M.Ö. 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2.1 milyon nüfusa sahiptir. SUSA (SHUSH), İRAN M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52.000 kişilik bir nüfusu vardır.

Kaynak: How Stuff Works, Education World, Best Diplomats, Times Of India