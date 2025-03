Dünyanın en eski şehirleri: Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 yer!

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bir yolculuk… Tarihin en derin izlerini taşıyan, medeniyetlerin yükselip düştüğü ve kültürlerin harmanlandığı en eski şehirler, insanlık mirasının en önemli parçalarından biri. Günümüzde modern kentleşme içinde varlığını sürdüren bu şehirler, köklü geçmişleriyle zamana meydan okuyor. Peki, hangi şehirler binlerce yıl boyunca insanlara ev sahipliği yaptı ve nasıl bir tarihi mirasa sahipler?

Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. M.Ö. 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesistiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur.

Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii, özellikle dikkat çekici bir yapı olup, Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Erıha, yaklaşık 11.000 yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar, şehirde M.Ö. 9000 yılına ait avcı-toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır.

