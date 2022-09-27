Pekin merkezli genetik şirketi, nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yardımcı olabilecek Arktik kurdunu klonlamayı başardı.

Sinogene Biotechnology, Maya adında kurdu 10 Haziran’da doğduktan 100 yüz gün sonra ortaya çıkararak açıklama yaptı.

1996’da İskoçya’da klonlanan ilk memeli olan Koyun Dolly’nin tekniğine benzer yöntemler kullanılarak hayata gelen Maya’nın sağlık durumu iyi.

Somatik hücre nükleer transferi adı verilen klonlama süreci araştırmacıların başka bir kurt cinsinsen materyal alınarak Maya’nın embriyosuna, taşıyıcı annesine ve oyun arkadaşı olan beagle cinsi köpeğin rahmine bırakılarak gerçekleşti.

Bu embriyolardan birisi dünyaya Maya'yı getirdi!

Sinogene Genel Müdür Yardımcısı Zhao Jianping “ Yeni doğan kurt, orijinal kurtla aynı genoma sahip, fakat klonlanmış kurt diğer kurtlarla değil, bir köpekle yaşıyor” dedi.

Maya şu anda beagle ile Doğu Çin’deki bir laboratuvarda yaşıyor ve durumu sağlıklı. Maya daha sonra Harbin Polarland’a teslim edilecek ve ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Projenin devamında şirket hayvanları Maya’nın benzer türlerinden risk altında nasıl koruyacağını merak ediyor.

Ancak bilim camiasından bazı araştırmacılar, özellikle klonlanmış hayvanların sağlığı ve klonlanmanın biyoçeşitliliği nasıl etkileyeceği konusunda endişeleri de mevcut.