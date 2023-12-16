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        Haberler Ekonomi Emlak Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal Caddesi'nde - Emlak Haberleri

        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal Caddesi'nde

        Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketi, dünyadaki önemli alışveriş caddelerinin kiralarını inceledi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yıllık kira artışı, diğer caddelere fark attı. İşte en yüksek kira ödenen caddeler ve yıllık fiyat değişimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:17
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        • 1

          Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.

        • 2

          Sıralamada 2023 yılında metrekarede yıllık 2.500 euroluk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 127 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.

        • 3

          Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi, yüzde 20 ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi ve yüzde 17 ile Vietnam’daki Dong Khoi Caddesi izlerken, diğer şehirlerin ana caddelerindeki oranlar bu oranların çok altında yer aldı.

        • 4

          Avrupa’daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45’inci sıradan 36’ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120’lik kira büyümesiyle Avrupa’da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda. Avrupa’nın diğer şehirlerindeki yıllık değişim oranları ise oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.

        • 5

          DÜNYA GENELİNDE ANA CADDELER SIRALAMASI

          1

          Ülke: ABD

          Şehir: New York

          Cadde: Beşinci Cadde (49'dan 60.caddeye kadar)

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €20,384

          Fiyat artışı: %0

        • 6

          2

          Ülke: İtalya

          Şehir: Milano

          Cadde: Via Monte Napoleone

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €18,000

          Fiyat artışı: %20

        • 7

          3

          Ülke: Çin

          Şehir: Hong Kong

          Cadde: Tsim Sha Tsui (ana cadde mağazaları)

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €15,219

          Fiyat artışı: %4

        • 8

          4

          Ülke: Birleşik Krallık

          Şehir: Londra

          Cadde: Bond Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €14,905

          Fiyat artışı: %0

        • 9

          5

          Ülke: Fransa

          Şehir: Paris

          Cadde: Şanzelize Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €11,414

          Fiyat artışı: %0

        • 10

          6

          Ülke: Japonya

          Şehir: Tokyo

          Cadde: Ginza

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,299

          Fiyat artışı: %0

        • 11

          7

          Ülke: İsviçre

          Şehir: Zürih

          Cadde: Bahnhofstrasse

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,243

          Fiyat artışı: %1

        • 12

          8

          Ülke: Avustralya

          Şehir: Sidney

          Cadde: Pitt Street Mall

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €7,612

          Fiyat artışı: %0

        • 13

          9

          Ülke: Güney Kore

          Şehir: Seul

          Cadde: Myeongdong

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €6,542

          Fiyat artışı: %5

        • 14

          10

          Ülke: Avusturya

          Şehir: Viyana

          Cadde: Kohlmarkt

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,160

          Fiyat artışı: %2

        • 15

          11

          Ülke: Çin

          Şehir: Şangay

          Cadde: West Nanjing Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,060

          Fiyat artışı: %5

        • 16

          12

          Ülke: Singapur

          Şehir: Singapur

          Cadde: Orchard Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €4,395

          Fiyat artışı: %2

        • 17

          13

          Ülke: Vietnam

          Şehir: HCMC

          Cadde: Dong Khoi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,977

          Fiyat artışı: %17

        • 18

          14

          Ülke: Almanya

          Şehir: Münih

          Cadde: Kaufinger/Neuhauser

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,840

          Fiyat artışı: %0

        • 19

          15

          Ülke: Yunanistan

          Şehir: Atina

          Cadde: Ermou

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,480

          Fiyat artışı: %5

        • 20

          16

          İrlanda

          Şehir: Dublin

          Cadde: Grafton Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,024

          Fiyat artışı: %0

        • 21

          17

          Ülke: İspanya

          Şehir: Barselona

          Cadde: Passeig de Gracia

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,000

          Fiyat artışı: %9

        • 22

          18

          Ülke: Hollanda

          Şehir: Amsterdam

          Cadde: P.C. Hooftstraat

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,800

          Fiyat artışı: %0

        • 23

          19

          Ülke: Çekya

          Şehir: Prag

          Cadde: Parizska Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,700

          Fiyat artışı: %0

        • 24

          20

          Ülke: Türkiye

          Şehir: İstanbul

          Cadde: İstiklal Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,500

          Fiyat artışı: %120

        • 25

          21

          Ülke: Malezya

          Şehir: Kuala Lumpur

          Cadde: Suria KLCC

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,351

          Fiyat artışı: %5

        • 26

          22

          Ülke: Hindistan

          Şehir: Yeni Delhi

          Cadde: Khan Market

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,208

          Fiyat artışı: %3

        • 27

          23

          Ülke: Norveç

          Şehir: Oslo

          Cadde: Nedre Slottsgate

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,946

          Fiyat artışı: %0

        • 28

          24

          Ülke: Kanada

          Şehir: Toronto

          Cadde: Bloor Caddesi

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,883

          Fiyat artışı: %0

        • 29

          25

          Ülke: Danimarka

          Şehir: Kopenhang

          Cadde: Strøget (Vimmelskaftet dahil)

          Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,743

          Fiyat artışı: %2

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