Dünya'nın en popüler mutfağı onların desek yanlış olmaz! Akdeniz'in renkli mutfağı İtalya'nın en ünlü 10 yemeği!

Dünya'nın en popüler mutfağı onların desek yanlış olmaz! Akdeniz'in renkli mutfağı İtalya'nın en ünlü 10 yemeği!

İtalya denince akla ilk gelen şeylerden biri de enfes yemeklerdir. Asırlık tariflerle hazırlanan makarnalar, pizzalar ve tatlılar dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Her biri kendine özgü malzemeler ve pişirme teknikleriyle hazırlanan bu yemekler, İtalyan mutfağının eşsiz karakterini yansıtıyor. İşte İtalya'nın en ünlü 10 yemeği!

REKLAM advertisement1

1. PİZZA MARGHERITA

İtalya'nın simgelerinden biri olan Pizza Margherita, 19. yüzyılda Napoli'de ortaya çıkmıştır. Kraliçe Margherita için özel olarak yapılan bu pizza, domates sosu, mozzarella peyniri ve taze fesleğen yapraklarıyla hazırlanır. Kırmızı, beyaz ve yeşil renkleriyle İtalya bayrağını temsil eden bu lezzet, dünya çapında en çok tercih edilen pizzalardan biridir.

REKLAM

2. PASTA CARBONARA

Roma mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Pasta Carbonara, yumurta, peynir, guanciale ve karabiberle hazırlanır. Krema kullanılmadan yapılan bu makarna, yoğun ve doyurucu bir lezzet sunar. Günümüzde farklı varyasyonları yapılsa da orijinal tarifi hâlâ en çok tercih edilen versiyondur.

3. LASAGNA

Kat kat makarna hamuru, bolonez sos, beşamel sos ve peynirle hazırlanan Lasagna, İtalya'nın en doyurucu yemeklerinden biridir. Özellikle Bologna bölgesinde yapılan bu yemek, yüzyıllardır sofraları süslemektedir. Fırında pişirilerek kıvamını alan Lasagna, dünya mutfağında da büyük bir üne sahiptir.

4. RISOTTO ALLA MILANESE

İtalyan mutfağının en ünlü pirinç yemeklerinden biri olan Risotto alla Milanese, safranlı ve tereyağlı kıvamlı yapısıyla bilinir. Milano mutfağının önemli bir parçası olan bu yemek, kremsi dokusu ve yoğun aromasıyla oldukça lezzetlidir. Genellikle et yemeklerinin yanında servis edilir.

5. OSSOBUCO

Milano mutfağının bir başka özel yemeği olan Ossobuco, dana incik eti ile hazırlanan nefis bir yemektir. Beyaz şarap, sebzeler ve kemik iliğiyle pişirilen bu yemek, uzun süre kısık ateşte pişirilerek yumuşak bir kıvam alır. Yanında genellikle safranlı risotto ile servis edilir.

REKLAM

6. TORTELLINI

Küçük, dolgun ve lezzetli bir makarna türü olan Tortellini, genellikle et, peynir veya sebzelerle doldurulur. Bologna ve Modena bölgelerinde popüler olan bu yemek, genellikle et suyunda pişirilerek servis edilir. Efsaneye göre Tortellini’nin şekli, aşk tanrıçası Venüs’ün göbeğinden ilham alınarak oluşturulmuştur.

7. FIORENTINA BISTECCA Toskana mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Fiorentina Bistecca, büyük boyutlu ve kalın kesilmiş dana etiyle hazırlanır. Kömür ateşinde pişirilen bu biftek, etin doğal lezzetini koruyarak servis edilir. Genellikle orta az pişmiş olarak sunulan bu yemek, et severlerin favorileri arasında yer alır. 8. ARANCINI Sicilya mutfağının gözdesi olan Arancini, içi peynir, et veya sebzelerle doldurulmuş ve kızartılmış pirinç toplarıdır. Altın sarısı rengiyle iştah kabartan bu atıştırmalık, özellikle sokak lezzetleri arasında büyük bir yere sahiptir. Hem doyurucu hem de lezzetli olması nedeniyle İtalya'nın en sevilen yiyeceklerinden biridir. 9. CAPRESE SALATASI Taze mozzarella, domates, fesleğen ve zeytinyağıyla hazırlanan Caprese Salatası, İtalya’nın en basit ama en lezzetli yemeklerinden biridir. Renkleriyle İtalya bayrağını yansıtan bu salata, özellikle yaz aylarında hafif bir öğün olarak tercih edilir. Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı bir seçenektir. 10. TİRAMİSU İtalyan mutfağının en meşhur tatlılarından biri olan Tiramisu, kahveyle ıslatılmış kedi dili bisküvileri, mascarpone peyniri ve kakao ile hazırlanır. "Beni yukarı çek" anlamına gelen adıyla Tiramisu, enerji verici özelliğiyle bilinir. Hafif ve aromatik tadıyla kahve severlerin vazgeçilmez tatlılarından biridir.