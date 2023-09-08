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        Dünya Kupası'nda ABD'ye şok: Almanlar finalde!

        Almanya, FIBA Dünya Kupası Yarı Finali'nde ABD'yi 113-111'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu. Almanya, Dünya Kupası'nda ilk kez final oynayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:08 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:08
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        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu!
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        Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finaller, Filipinler'in Pasay şehrindeki Mall of Asia Arena'da oynandı. Yarı finalin ikinci mücadelesinde ABD ile Almanya karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin ilk periyodunu Almanya 33-31’lik skorla önde tamamlarken, devreye ise ABD 60-59’luk skorla önce girdi. Üçüncü periyotta skor üstünlüğü Almanya’ya geçti ve 94-84 üstün bitirdi. Son periyot çekişmeli geçerken, Almanya parkeden 113-111'lik skorla galip ayrıldı ve finale çıktı.

        Karşılaşmanın en skoreri Almanya'da 24 sayı ile Andreas Obst olurken, ABD'de Anthony Edwards 23 sayı ile takımına katkı verdi.

        Almanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Almanya ile Sırbistan pazar günü dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

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