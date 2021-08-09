Dünya kenti Ani'nin 4 noktasında kazı yapılıyor

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani Örenyeri'nde yer altındaki tarihin gün yüzüne çıkartılması için bu sezon 4 noktada kazı çalışması başlatıldı.
Kentin Arpaçay ilçesinin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedilerek yurt topraklarına katıldı.
Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca uygarlığın yaşam bulduğu Ani Örenyeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.
AA'nın haberine göre bu nedenle Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani, aralarında her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez yapılar ve kültürel hazinelerini bünyesinde barındırıyor.
Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem arz eden Ani'de yer altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkartılması için bu sezon 4 farklı noktada kazı yapılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yapılan kazı çalışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan başkanlığında sürüyor.
Kazı Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsüne erişen Ani Örenyeri'ndeki kazı çalışmalarının 2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yürütüldüğünü anımsattı.
KAZIDA ORTAYA ÇIKARTILAN KÜLTÜR HAZİNELERİ MÜZE ENVANTERİNE KAZANDIRILIYOR
Ani'deki kazı çalışmasına 12 farklı üniversiteden sanat tarihçisi, arkeolog, mimar ve restoratörlerin bulunduğu anlatan Arslan, "Kazı çalışmalarını, bilim insanlarının, öğrencilerin yer aldığı 35 kişilik geniş ekiple sürdürmekteyiz. Bu yıl ki çalışmalarımız 4 farklı noktada kazı, 2 ayrı alanda da çarşı konservasyonu (muhafaza etme) ve buluntu restorasyonu olmak üzere 6 ayrı alanda devam etmekte. Kazı çalışmaları özellikle Selçuklu hamamı, Selçuklu çarşısı ve Selçuklu konutlarının yer aldığı alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalarımız sadece kazı çalışması şeklinde değil, gün yüzüne çıkarttığımız eserleri de korumaya yöneliktir. Ayrıca Selçuklu konutları ve çarşısında konservasyon çalışması da yürütmekteyiz" diye konuştu.
Arslan, Ani'deki Selçuklu mezarlığı, çarşısı, konutları ve hamamda aynı anda kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, "Kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Kazı alanlarından elde edilen kültür hazineleri ve bulgular Ani'deki kazı evimizde bilim insanları öncülüğünde restore edilerek müze envanterine kazandırılıyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!