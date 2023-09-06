Düğünde damadı vurdu!
Olay, Diyarbakır'da meydana geldi. Gelinle evlenmek isteyen saldırgan kına gecesini basarak damada ateş etti, seken mermilerden 10 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 06.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:45
Olay, Diyarbakır'da meydana geldi.
Dün akşam kına gecesini kutlayan kişilerin kına gecesini basan saldırgan ortalığı kana buladı. Gelinle evlenmek isteyen kişi düğün salonunu girdi.
Saldırgan, damada arkadan 8 el ateş etti. Seken mermiler 10 yaşındaki bir çocuğu da yaraladı.
Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi