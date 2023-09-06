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        Haberler Gündem Düğünde damadı vurdu! - Güncel haberler

        Düğünde damadı vurdu!

        Olay, Diyarbakır'da meydana geldi. Gelinle evlenmek isteyen saldırgan kına gecesini basarak damada ateş etti, seken mermilerden 10 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:45
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        Düğünde damadı vurdu!
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        Olay, Diyarbakır'da meydana geldi.

        Dün akşam kına gecesini kutlayan kişilerin kına gecesini basan saldırgan ortalığı kana buladı. Gelinle evlenmek isteyen kişi düğün salonunu girdi.

        Saldırgan, damada arkadan 8 el ateş etti. Seken mermiler 10 yaşındaki bir çocuğu da yaraladı.

        Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

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