Lipa, altı dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildiğini öğrendiğinde olup bitene bir türlü inanamadığını da sözlerine ekledi.

Dua Lipa, paylaşımında kendisini ödüle aday gösteren Recording Academy'nin yanı sıra kendisinden sevgisini ve desteğini esirgemeyen hayranlarına da teşekkür etti.