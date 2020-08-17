Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),30’dan fazla ülkede günlük Covid-19 vaka sayılarının bini aştığını açıkladı. Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 21 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 769 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü, ulusal makamlardan aldığı verilere göre 30’dan fazla ülkenin günlük vaka sayısının bini aştığını duyurdu. DSÖ, günlük vaka sayısının bin ve 10 bin arasında olan ülkelerin Latin Amerika, Avrupa ve Asya’da olduğunu ifade etti. Hindistan, Brezilya, ABD ve Kolombiya’da ise günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu aktarıldı. Hindistan’da günlük vaka sayıları 65 bin 2 olarak açıklanırken Brezilya 60 bin 91, ABD 52 bin 799 ve Kolombiya 11 bin 286 olarak belirtildi.
SON RAKAMLAR
DSÖ'nün açıkladığı son rakamlara göre günlük vaka sayılarını Peru 9 bin 441, Arjantin 7 bin 498, Meksika 7 bin 371, Şili 2 bin 77, Bolivya bin 281, Dominik Cumhuriyeti bin 281, Guatemala bin 144, Kosta Rika bin 72, Panama bin 69, Ekvador bin 66 ile izledi.
Avrupa ülkeleri arasında İspanya’da günlük vaka sayısı 5 bin 479 olurken Rusya 5 bin 61, Fransa 2 bin 667, Ukrayna bin 847, İngiltere bin 440, Almanya ve Romanya ise bin 415 olarak kayıtlara geçti.
Asya ülkeleri arasında Filipinler 6 bin 134, Irak 4 bin 13, İran 2 bin 501, Bangladeş 2 bin 766, Endonezya 2 bin 307, Kazakistan bin 847, Suudi Arabistan bin 383, Japonya bin 360 ve Türkiye bin 226 olarak açıklandı.
Afrika ülkeleri arasında ise günlük vaka sayısı bini aşan ülkeler olarak Güney Afrika 6 bin 275, Fas bin 306 ve Etiyopya bin 38 olarak kayıtlara geçti.
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