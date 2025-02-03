Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre DSİ'den Bursa'ya 22 yılda 148 tesis | Son dakika haberleri

        DSİ, Bursa'da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Bursa'da 22 yılda 148 tesisin hizmete alındığını belirterek, "Bursa'da son 22 yılda hizmete aldığımız 25 baraj, 17 gölet ve 8 yeraltı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ'den Bursa'ya 22 yılda 148 tesis
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Bursa'da 22 yılda 148 tesisin hizmete alındığını bildirdi.

        Balta, yaptığı açıklamada, Bursa'ya 48 milyar 550 milyon lira değerinde 148 tesis inşa ettiklerini ve Bursa halkı için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

        DSİ olarak, suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışlarını, modern tekniklerle birleştirdiklerini aktaran Balta, "Son 22 yılda Bursa'da inşa ettiğimiz 52 sulama tesisi ile 436 bin 300 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı" dedi.

        Balta, Bursa'daki toprak yapısının ve iklim şartlarının tarımsal üretime oldukça uygun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Bursalılar için son 22 yılda, 48 milyar 550 milyon lira yatırım yaparak 148 adet tesis inşa ettik. Bursa'da son 22 yılda hizmete aldığımız 25 baraj, 17 gölet ve 8 yeraltı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

        Balta, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 24 adet taşkın koruma tesisiyle, Bursa şehir merkezi, 21 adet yerleşim yeri ve 4 bin 680 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirdi.

        Bursa'da toplam 424 bin 110 dekar alanda arazide toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Balta, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 5 adet projenin tamamlandığını belirtti.

        Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerin memnuniyetini de yakından takip ettiklerini anlatan Balta, "Bir zamanlar bu projelere 'ön yargı' ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

        Balta, Bursa'da son 22 yılda 12 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alındığını ve yıllık 660 milyon kilovat-saat enerji üretimi sağlandığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #devle su işleri genel müdürlüğü
        #dsi
        #Bursa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa