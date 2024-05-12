Drake basına seslendi: Helikopter uçurma saatlerini konuşabilir miyiz?

"SERTİFİKALI PEDOFİL"

Kendrick Lamar, yeni şarkısı 'Not Like Us'ta, Drake'i "sertifikalı pedofil" diye nitelendirirken, genç kadınlarla yaşadığı iddia edilen ilişkilere de birçok kez atıfta bulundu. "Söylesene Drake, gençlerden hoşlandığını duydum" diye söze başlayan 36 yaşındaki rapçi, ilgisinin hapishanede başına bela açabileceğini "Bir numaralı koğuşa düşmemen senin için iyi olur" sözleriyle ifade etti.

Şarkı, 5 Mayıs Pazar sabahı erken saatlerde YouTube'da yayınlandı. Şarkının görselinde Drake'in malikanesinin havadan çekilmiş bir fotoğrafı ve üzerinde de cinsel suçluları işaretleyen semboller yer alıyor.