Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim kazandı ve kolye kimin oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi ve puan durumu nasıl oldu? Açıklanıyor...

Doya Doya Moda kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yarışması Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve kimin eleneceği merak konusu olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü yeni bölüme çevrildi. İşte, ayrıntılar...

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