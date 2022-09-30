Bu sözlerden sonra Gamze, "Ben sadece burada olduğum için bu sözleri yutuyorum yoksa asla yutmam" diyince Saraçoğlu, "Bu ne saygısızlık?" diye çıkıştı. "Ben saygısızlık yapmıyorum" diyen Gamze'ye ünlü modacı, "Haddini bil, hiçbir şeyi bilmiyorsun bari haddini bil" şeklinde bağrınca Gamze yaka kartını bırakarak stüdyoyu terk etti. Yapılan 5 dakikalık toplantıda yarışmayı terk eden Gamze'nin diskalifiyesine karar verildi.