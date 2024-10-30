Dört ilde şifa bekleyen 184 çocuk evde eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim hizmeti, rahatsızlığı bulunan ve tedavisi nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan öğrencileri öğretmenle buluşturuyor.

Ülke genelinde çok sayıda öğrenci, İl Milli Eğitim müdürlüklerince görevlendirilen öğretmenler sayesinde evlerinde eğitim görürken sadece Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ta bu yıl 184 öğrenci bu hizmetten faydalanıyor.

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Siirt

Siirt'te sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitim hizmetinden doğrudan yararlanamayan, özel eğitim ihtiyacı olan 22 öğrenciye evlerinde eğitim veriliyor.

11'i ilkokul, 10'u ortaokul ve 1'i de lisede kaydı bulunan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezince görevlendirilen öğretmenler eğitim veriyor. REKLAM İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin bu hizmetten faydalanması için sağlık raporlarıyla kurumun Rehberlik ve Araştırma Merkezine müracaat edilmesi gerektiğini belirtti. İlkokul öğrencilerine sınıf öğretmenlerinin, ortaokul ve lise öğrencilerine ise branş öğretmenlerinin eğitim verdiğini anlatan Sadoğlu, "Hem çocuklar dersten geri kalmıyor ve sosyalleşiyorlar hem de moral ve motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz. 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle tüm çocuklarımızın eğitim imkanından faydalanmaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

Öğretmenlerden Yasin Bardak, özel durumu olan öğrenciler için bu hizmetin çok faydalı olduğunu belirtti. Bardak, "2. sınıf öğrencisi Muhammed Ali'ye bire bir ders vermekteyim. Öğrencimin başarısı günden güne artmakta. Bu durum beni ve aileyi mutlu etmekte. Evde hizmet sayesinde öğrenci eğitim ve öğretimde geri kalmıyor hatta okuldan bir tık ileri gidebilmekteyiz çünkü bire bir eğitimin faydalarını hepimiz biliyoruz" diye konuştu. REKLAM Zeynel Abidin Çekmen de 20 yıllık öğretmen olduğunu, bir öğrencisine haftanın 5 günü evinde ders verdiğini anlatarak, "Öğrencim Nisanur Satıcı'nın durumu iyi değildi ama şu an okuma yapıyor. Akranlarına göre iyi duruma geldi" ifadelerini kullandı.

Cam kemik hastası 8 yaşındaki Muhammed Ali Ay ise evde eğitim gördüğü için derslerinin iyi olduğunu, çok sayıda kitap okuduğunu ve evde düzenli ders çalıştığını söyledi. Baba Hüseyin Ay da oğlunun derslerdeki açığının bu eğitimle kapandığını, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Batman Batman’da sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen çeşitli kademelerdeki 26 öğrenciye evde eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Çakan, evde eğitim hizmetini yürütenlerin öncelikle öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki öğretmenler olduğunu ayrıca rehberlik ve araştırma merkezinden uzmanların da bu eğitimleri verdiğini, müfredat doğrultusunda eğitimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

REKLAM Batman Ziya Gökalp Ortaokulunda İngilizce öğretmeni Habib Kurtay da 8. sınıf öğrencisi Muhammed Mert Aslan'a 3 yıldır evde eğitim verdiğini anlattı. Kurtay, "Çok başarılı bir öğrencimiz. Geçen sene bursluluk sınavını da kazandı" dedi. Öğrenci Aslan ise okula gidemese de evinde çok kaliteli eğitim gördüğünü anlatarak, fen lisesini kazanıp yazılım mühendisi olmak istediğini belirtti. Mardin Mardin'de rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen çeşitli kademelerdeki 106 öğrenciye evde eğitim veriliyor. Bu öğrencilerden biri de merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki mikrosefali ve epilepsi hastası Fatma Turan.

Öğretmen Canan Verep Anaokulunda özel eğitim öğretmeni İlknur Savaşçı, Fatma Turan'a evinde eğitim veriyor. Öğretmen Savaşçı, egzersizlerle öğrencinin bilişsel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Savaşçı, şunları söyledi: "Çocuklarımız okula gidemiyorsa okulu eve taşımamız gerekiyor. Çocuklar okula gidemiyor diye eğitimsiz kalmaları doğru değil. İhtiyacı olan her çocuk için evde eğitim şart." REKLAM Anne Hadra Turan da kızının fizik tedavi gördüğünü ve 2 yıldır evde eğitim gördüğünü anlattı.

Turan, "Çok şükür kızımız bizleri tanıyor. Evde gördüğü eğitimin katkısını hem o hem biz fark ediyoruz. Aldığı eğitimden çok memnunuz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Şırnak Şırnak’ta 22'si ilkokul, 5'i ortaokul, 3'ü de lise olmak üzere 30 öğrenciye evde eğitim veriliyor. Epilepsi hastası olan ve yürüyemeyen 10 yaşındaki Yusuf İdin'e Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nda görevli öğretmen Vedat Tuncay, haftanın 5 günü 2'şer saat evinde eğitim veriyor.

Tuncay, İdin'e bireyselleştirilmiş eğitim programını uyguladıklarını, olumlu sonuçlarını da gördüklerini söyledi. İdin'in şu an akranları gibi 2. sınıf dersleri gördüğünü anlatan Tuncay, şunları kaydetti: "Kendi seviyesindeki çocuklardan daha iyi bir seviyede. Başta kalem tutmada bile zorluk çekiyordu, motor becerileri yetersizdi ama verilen eğitimleri çok iyi aldı. Gelişimi beni sevindiriyor." Yusuf İdin de öğretmeninin verdiği eğitimle okuma ve yazma becerilerinin geliştiğini, okumayı çok sevdiğini söyledi. Baba Zeki İdin de 2 yıldır okula gidemeyen oğluna evde verilen eğitimden memnuniyet duyduklarını söyledi.