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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 25 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak - 11 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 25 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:20
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        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Kısmen Güneşli 14°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 12°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

        AFAD'DAN UYARI

        AFAD'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

        "Ankara'da sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer etkili olması (5 ila 15 cm arası kar örtüsü) beklenmektedir.

        Batı Karadeniz'de beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenmektedir.

        Orta Karadeniz'de beklenen kar yağışının öğle saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 cm, yer yer 20 cm ve üzeri) olması beklenmektedir.

        İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklenmektedir.

        Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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