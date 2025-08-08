Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklu ailelere sunduğu doğum yardımı desteği, Ağustos ayında da önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Devlet tarafından sağlanan bu sosyal yardım kapsamında; ilk çocuk için tek seferde 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaba geçecek? İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için başlattığı doğum yardımı ödemelerini Ağustos ayında da devam ettiriyor. Aileler, bu sosyal destek kapsamında her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelerin tarihlerini yakından takip ediyor. Yardım programında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayında doğum yardımı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, Ağustos ayına dair doğum yardımı ödemeleriyle ilgili son gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar…
AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 31 Temmuz'da yatmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.