"Yeni yıla girerken verilecek tatil ilçemizde değerlendirilebilir. Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz. Biz, hem hemşehrilerimizi hem de memleketimizin çeşitli yörelerinde bulunup bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı Darende'ye bekliyoruz"