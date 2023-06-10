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Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, finalde Sırp raket Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Giriş: 10.06.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu
AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.

Geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2 saat 9 dakika süren karşılaşmada turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman tenisçi Zverev'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Ruud, finalde Djokovic ile 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

DJOKOVIC KAZANDI

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde yarı final ilk müsabakası yapıldı.

3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı Alcaraz'ı toplam 3 saat 23 dakika süren mücadelede 6-3, 5-7 ve 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek finale kaldı.

Alcaraz, maçın 3. setinde bir sakatlık yaşadı ve sonrasında da üçüncü ve dördüncü setleri farklı kaybetti.

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