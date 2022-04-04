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Diyarbakır İmsakiye: Diyarbakır'da iftar vakti, sahur saati ve teravih vakitleri kaçta?

Diyarbakır iftar saati 2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan vakit bilgileri arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 2022 yılı Diyarnakır iftar ve imsak saatleri belli oldu mu? Hemen belirtelim ki 2022 Ramazan ayı Diyarbakır imsak ve iftar saatleri belirlendi. İşte Habertürk Ramazan imsakiyesi Diyarbakır iftar ve imsak saatleri - vakitleri...

04.04.2022 - 16:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyarnakır  2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı namaz/ezan vakitleri takvimi ile uyumlu olarak Habertürk Ramazan sayfasında yer aldı. Peki, Diyarnakır  iftar ve sahur saati kaç? İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz Diyarnakır  imsak (sahur) ve oruç açma yani iftar saatleri bilgisinin yer aldığı 2022 aktüel Ramazan imsakiyesi

     

  • DİYARBAKIR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

  •  2022 TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA,NE ZAMAN?

    2022 Teravih namazı 1 Nisan'da yatsı namazına müteakip olak tüm Türkiye 'de ve İslam dünyasının genelinde kılınacak.  2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazları yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Bunun için her il için oldupu gibi 2022 Ramazan ayı Konya teravih saatleri 1 Nisan 2022 - 1 Mayıs 2022 tarihleri ile bu tarihler arasındaki yatsı namazı saatleri ile aynı olacak.

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