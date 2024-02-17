Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.

Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.

Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.