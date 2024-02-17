Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman yapılacak?
Diyarbakır deprem konutları kura çekiminin ne zaman olacağı merak ediliyor.Diyarbakır'da 6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan bir kısmının inşaatının büyük bölümü tamamlanırken, 3+1 olarak yapılacak konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...
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Diyarbakır deprem konutları kura çekimi gündemdekini yerini aldı. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da deprem konutları kura çekimi gerçekleşirken, gözler Diyarbakır'a çevrildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yıkılan evlerin ardından inşa edilen deprem konutlarının kurasının bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. İşte, Diyarbakır deprem konutları kura çekim tarihi ve sonuç sorgulama ekranı...
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DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2023 senesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde evleri yıkılan Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da depremzedelere yapılan 4 bin 971'i bu ay içerisinde hak sahiplerine dağıtılacak. Ancak kesin bir kura tarihi açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Deprem konutları kura sonuçları kura çekiminin ardından belli olacak. Ancak kura sonuçlarını E-Devlet hak sahipliği ekranından sorgulamak mümkün olacak.
HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI İNŞASI DEVAM EDİYOR
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40 konutunun inşa çalışmalarına başlandı.
Ayrıca Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.
Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.
Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.
Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.
Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.