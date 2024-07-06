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        Haberler Gündem Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı - Güncel haberler

        Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı

        Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobile, başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:10
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        Otomobile silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi.

        Seyir halindeki otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

        Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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