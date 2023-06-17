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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır Çermik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip ters döndü. Feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Giriş: 17.06.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi de ağır yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLİK TERS DÖNDÜ

DHA'nın haberine göre; kaza dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi Başarı Mahallesi yolunda meydana geldi. Çermik istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Can Gedik (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Can Gedik, Musa Gedik (10), İsmail Gedik (12), Umut Gedik (17), Emirhan Gedik (10) ve Azad Küçükdal (19), yaralandı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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