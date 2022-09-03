Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 4'üncü yılında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinin 4’üncü yılını kutlamak üzere ailelerle bir araya geldi.
Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4’üncü yılına girdi.
Evlatlarını terörün batağından kurtarmak isteyen ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 304'e ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri kararlı duruşlarıyla HDP il binası önünden ayrılmayan anne ve babalar, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Aileler, nöbet yerlerini boş bırakmamak için aileleriyle dönüşümlü eylemi sürdürdü. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde de gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geride kalan 3 yılda annelerinin kucağındaki çocuklar, ağabeyleri ve ablaları için yeni yaşlarına eylem çadırında girdi. Eylemle 37 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Ailelerin eylemlerinin 4’üncü yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’a gelerek ailelerle bir araya geldi. Bakan Soylu, yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti vekilleri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş Türkiye’nin dört bir yanından ailelere destek ziyaretinde bulundu.
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