DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

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