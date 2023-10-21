Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DİYANET SÖZLŞEMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. KPSS B grubu puanı ve sözlü sınava göre yapılacak olan Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS B grubu puanına göre 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı yapılacak. 6 Ekim'de başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gözü "Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Diyanet sözleşmeli personel alımı sonuçları. sorgulama ekranı...

        • 2

          DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

          Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

          DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

          1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

          2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

          3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

          4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

          5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

          6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

          7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        • 4

          DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı 2.450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa