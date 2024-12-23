Diyanet 4 bin personel alacak! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin personel alımında KPSS puanı şartı aranıyor. Buna göre adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.