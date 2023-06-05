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Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Hakan Fidan resmen Dışişleri Bakanı oldu

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor

Giriş: 05.06.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Hakan Fidan resmen Dışişleri Bakanı oldu
HABERTURK.COM

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralıyor.

Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk

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