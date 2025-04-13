Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar;

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"Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. 50 oturum düzenledik, bu uluslararası düzeyde çok yüksek bir sayı. Forumumuz içerik bakımından çok zengindi. Küresel güvenlik mimarisinin nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği konusunu ele aldık.

Gazze konusunda adaletin nasıl yerine getirebileceğini konuştuk. Geleneksel güç merkezlerinin dışında kalan ülkelerin küresel sisteme dahil edilmesi konusunu ele aldık.

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Yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek toplantısını burada gerçekleştirdik.

"DÜNYA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR"

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Üç gün boyunca sadece bugünün değil geleceğin konularını da ele aldık. Ayrışmanın karşısında durabilecek yegane güç diplomasidir. Bölgedeki acının dinmesi için diplomasiye inanıyoruz. Bu çerçevede Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Arabuluculuk rolü üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye olarak diplomasiyi, insanlığın ortak değerlerini esas almaya devam edeceğiz." TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? "ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK Mİ? "Suriye Cumhurbaşkanı Şara da buradaydı, Türkiye'ye ikinci ziyareti oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir niyeti var. Uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. ABD-RUS HEYETLERİNİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMESİ Bakan Fidan, "10 Nisan günü ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Barış masası Türkiye'de kurulur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesi nasıl sağlarız, diplomasi çalışmalarımız devam ediyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşme amacı dondurulan bazı konuların devam etmesi. Rusya-Ukrayna tarafları Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık."

AZERBAYCAN'DA TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ Azerbaycan'da gerçekleşen İsrail-Türkiye görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Çatışmasızlık mekanizmasıyla ilgili teknik görüşmeler, bunlar gerektiği zaman devam eder." dedi. Bakan Fidan, "DEAŞ ile mücadelede ortak bir mekanizma kurulmuştu, son süreç nedir?" sorusunu, "Bu konuda yapılan çalışmalara geçen hafta devam ettik. Bu mekanizmanın nasıl somutlaştırılacağı konusunda değerlendirmeler yaptılar, en kısa sürede nihayete erecek." şeklinde yanıtladı. "Gazze konusunda Türkiye tarafından öncülük edilecek bir diplomatik adım atılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "Bu konuda çalışmalarımız, görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar neydi, etkisi ne oldu, bu konuda bir eylem planı hazırladık. Her bir arkadaşım bu konuda muazzam derecede çalışıyor. Mısır ve Ürdün'ün son derece endişeli olduğunu görüyoruz." dedi. AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ VE TÜRKİYE Bakan Fidan, AB'deki yeni güvenlik ihtiyacının tanımlanması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa'da savunma sanayisi konusunda "bağımlılığı azaltma" yönünde ciddi bir irade ortaya konulduğunu bildirdi.

Bu hususta mali zemin, teknolojik zemin, üretim zemininin ne olması gerektiğine ilişkin bir yol haritası yayımlandığını hatırlatan Fidan, bu konuya ilişkin çalışmalar, düzeltmeler, tepkiler ve talepler olduğuna işaret etti. Fidan, son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye gibi AB adayı olan ya da NATO üyesi olarak AB ile çalışan İngiltere ve ABD gibi ülkelerle Avrupa'nın savunma sanayisi alanında tekrar güçlenmesi hususunda nelerin yapılabileceğinin tartışıldığını aktardı.