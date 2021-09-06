Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar ve Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk'u renklerine bağlayarak takıma tecrübe kattı. Dikkat çeken bu transferle birlikte iki yıldız da yaklaşık 10 yıl sonra yeniden buluştu!

Dirar da Ryan Donk da 2011-12 yılında Club Brugge formasını giymişlerdi. İki yıldızın yolları rakip olarak Türkiye'de kesişmişti. Uzun süredir birbirlerine rakip olan Dirar ile Donk yeniden aynı forma altında mücadele edecekler.