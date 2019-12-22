22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre; müzisyen Emrah Karaduman, söz ve bestesini yapıp şarkıcı Aleyna Tilki'ye okuttuğu "Dipsiz Kuyum" adlı eserinin, Apple'a ait müzik paylaşım sitesi iTunes'da, muhteviyatı değiştirilmiş olarak başka bir kişinin eseri olarak yayımlanması nedeniyle Apple şirketi ile davalık oldu.
Karaduman'ın avukatı Alparslan Berber, Apple Teknoloji ve şarkıyı kendisine aitmiş gibi davrandığını öne sürdüğü Tolga Karahan hakkında, "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Bürosu'na iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde tecavüzün meni, uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi talepleriyle de dava açtı.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, telif hakları Karaduman'a ait olan eserin, sanatçının bilgisi olmadan ve kendisinden izin alınmadan, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde değiştirilerek kullanıldığı belirtildi. Eserin yayımlanmasından kaynaklanan tecavüzün meni, sözleşme yapılmış olsa istenebilecek rayiç bedelin 3 katı tutarında uğranılan zararın bedeli ile 50 bin lira manevi zararın faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesi istendi.
Karaduman'ın müzik sektöründe, söz ve müzik yaptığı, arenje yapımcı olarak çalıştığı, sanat dünyasında tanınmış biri olduğu aktarılan dilekçede, "Dipsiz Kuyum" adlı eserin sözü müziği ve de aranjesi kendisine ait olup, kendisi adına kayıtlı bulunmaktadır. Hususi olduğu için yasal korunma altındadır." denildi.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihatlarına göre bir müzik eserinin bir parçasının dahi alınıp başka bir yerde kullanılmasının, eserden doğan hakka tecavüz anlamına geldiği vurgulanan dilekçede, bir eserden izinsiz iktibas yapılmasının eserden esinlenme ve yararlanma serbestisiyle karıştırılmaması gerektiği belirtildi.
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