Karaduman'ın müzik sektöründe, söz ve müzik yaptığı, arenje yapımcı olarak çalıştığı, sanat dünyasında tanınmış biri olduğu aktarılan dilekçede, "Dipsiz Kuyum" adlı eserin sözü müziği ve de aranjesi kendisine ait olup, kendisi adına kayıtlı bulunmaktadır. Hususi olduğu için yasal korunma altındadır." denildi.