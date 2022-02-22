Dimitrina Kovaçev kimdir, ne zaman öldü ve hikayesi nedir? Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev ile tanışma hikayesi film oluyor

Sosyal medyanın gündeminde Atatürk ile Dimitribna Kovaçev'in tanışma hikayesini beyaz perdeye taşıyacak yeni film projesi var. Fikri Harika Prodüksiyon tarafından çekilecek olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarında Sofya'da tanıştığı ve aşık olduğu Dimitrina Kovaçev'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından heyecanla araştırılan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. İşte General Stilyan Kovaçev’in kızı olduğu bilinen Dimitrina Kovaçev ve Atatürk'ün tanışma hikayesi

DİMİTRİNA KOVAÇEV KİMDİR?

Dimitrina Kovaçev Bulgar General Stilyan Kovaçev’in kızıdır.

Henüz 30'lu yaşlarında Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanan Mustafa Kemal ile tanışan Dimitrina Kovaçev iyi düzeyde piyano çalar ve oldukça güzeldir. Atatürk'le tanıştığı dönemde İsviçre'de müzik ev edebiyat eğitimi aldığı söylenen Dimitrina'nın Bulgaristan'a yeni döndüğü söyleniyor.

ATATÜRK İLE DİMİTRİNA KOVAÇEV'İN TANIŞMA HİKAYESİ

İşte Yıllar sonra Atatürk’e; “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” dedirten aşk hikayesi...

Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine âşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk ne yazık ki evlilikle sonuçlanmaz; kader onları yan yana getirmez.