"YENİ BİR GALAKSİ DOĞUYOR İÇİMDE"

Tatilde kamera karşısına geçen ve renkli kimonosunun içine giydiği beyaz mayosu ile poz veren Çelebi, "Yeni bir galaksi doğuyor içimde." dedi. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.