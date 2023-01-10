Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Dilek Kipi Nedir? Haber ve Dilek Kiplerine Örnekler

Dilek kipi nedir? Haber ve dilek kiplerine örnekler

Türkçede fiiller; zaman ve anlam özelliklerine bağlı olarak türlü ekler alarak farklı biçimde kullanılırlar. Bu ekler vasıtasıyla ortaya çıkan kullanım farklılıkları ise kip olarak adlandırılmaktadır. Kipler bir fiilin kök veya gövdesinin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleri olarak tarif edilmektedir. Dilbilgisinin ana konularından bir tanesi olan kipler, dilek ve haber kipleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 10.01.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
Dilek Kipi Nedir? Haber ve Dilek Kiplerine Örnekler
HABERTURK.COM

Kısaca tanımlamak gerekirse bir eyleme dilek ve tasarlama anlamı katan kipler olarak ifade edilen dilek kipleri eki nelerdir? Dilek kipine örnek cümleler nasıl kurularlar? İşte, dilek kipleri ile alakalı tüm ayrıntılar.

Dilek Kipleri Kaça Ayrılırlar?

Eyleme bir anlam ve bir tasarlama anlamı katan dilek kipleri; bir işi, oluşu, hareketi zamana bağlı olmaksızın bildiren kiplerdir. Hepsinde kendini göstermeyen bir gelecek zaman anlamı sezilen dilek kipleri, bu özelliğinden dolayı zamana göre değil anlamlarına göre adlandırılarak 4 farklı türe bölünmüşlerdir. Şimdi gelin bu 4 ayrı başlığı hep birlikte örnekler üzerinden inceleyelim:

İstek kipi

İstek kipi, fiile niyet, istek ve arzu gibi anlamları katan bir dilek kipidir. Yapılan işin arzu edildiğini ve istendiğini gösteren istek kipleri, fiillerin kök veya gövdelerine “-e, -a” eklerinin getirilmesiyle yapılır. İstek kiplerinin olumsuzu yapılmak istendiğinde ise “-me, -ma” ekleri kullanılır.

  • Yarın pazardan biraz sebze alayım, sana getireyim.
  • Bu gece erken yatayım, yarın okulda uykulu görünmeyeyim.
  • Eğer o kadar pahalıysa almayayım.

Dilek – Koşul Kipi

Dilek ya da koşul tipi bağlı bulunduğu işi ya da olayı şart ve dileğe bağlayan kipler olarak tarif edilmektedir ve bu kipler fiil kök ya da gövdelerine “-se, -sa” eklerinin getirmesiyle yapılırlar. Dilek kiplerinin olumsuzunun yapılmasında da tıpkı istek kipinde olduğu gibi “-me, -ma” ekleri kullanılmaktadır.

  • Tüm bu yaşanan başıma gelmese
  • Yerler kaygansa hız yapmamak gerekir.
  • Havalar bir ısınsa da deniz kenarına gitsek.

Gereklilik Kipi

Gereklilik kipleri bir eylemin yapılmasının gerekli ve zorunlu olduğunu ifade eden kiplerdir. Bu kipler fiil kök veya gövdelerine “-meli, -malı” eklerinin getirilmesiyle yapılırlar.

  • Eğer izlemediysen bu filmi mutlaka izlemelisin.
  • Arkadaşlarının dolduruşuna gelmemelisin.
  • Geçmişe umutla bakabilmek için tarihimizi iyi bilmeliyiz.

Emir Kipi

Emir kipleri yapılması istenen işin ya da oluşun kesinliğe bağlanması anlamı taşıyan kiplerdir. Adından da anlaşılacağı üzere emir ifade eden bu kiplerde fiil kök ve gövdelerine getirilen ekler aynı zamanda şahsı da karşıladığı için bu kiplere şahıs ekleri getirilmez. Emir kipleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bu kipin 1. Tekil ve 1. Çoğul kişilere yöneltilmediğidir.

  • Elindeki yere bırak ve hemen dışarı çık.
  • O kitabı oradan alın.
  • Mehmet’e söyle yarın erken gelsin.

Dilek Kipleri İle İlgili Cümleler

Yukarıda tüm detaylarıyla anlattığımız ve birkaç örnek üzerinden gösterdiğimiz dilek kipleri hakkında daha fazla örneği bu başlık altında bulabilirsiniz.

  • Konuşurken sakın onu kırmayasın. (İstek Kipi)
  • Kahvaltıyı yaptıktan sonra müzik dinlemeyelim mi? (İstek Kipi)
  • Allah vere de eşyalarımız kırmayalar. (İstek Kipi)
  • Su soğuksa ben hiç içmeyeyim. (Dilek Kipi)
  • Yemek pişse de yesek, ben çok acıktım. (Dilek Kipi)
  • Trafik işaretlerine uysalar daha az kaza olur. (Dilek Kipi)
  • Bu akşam eve erken gitmeliyim. (Gereklilik Kipi)
  • Bir ara anneni aramalısın. (Gereklilik Kipi)
  • Otobüse yetişmek için daha hızlı koşmalıyız. (Gereklilik Kipi)
  • Metin ile önce sen konuş. (Emir Kipi)
  • Hava çok soğuk, hemen içeri gir. (Emir Kipi)
  • Hemen buraya gel ve şunları yerden kaldır. (Emir Kipi)
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deneme nedir, özellikleri nelerdir?
Deneme nedir, özellikleri nelerdir?
Dede Korkut Hikayeleri özeti
Dede Korkut Hikayeleri özeti
Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey
Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey
Alfabedeki kalın ve ince sesli harfler
Alfabedeki kalın ve ince sesli harfler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.