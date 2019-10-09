2018 yılında ATV ekranlarında yayına başlayan ve beğeni rekorları kırarak ikinci sezona hızla devam eden fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz’in bütün oyuncuları merak konusu oldu. Bunlardan bir tanesi de dizinin dedikoduyu seven, ortalığı karıştırmaya bayılan Telgraf Naciye Lakaplı, Naciye karakterini canlandıran Dilek Denizdelen’dir. Çocukluğundan beri oyunculuğa gönül veren ve birçok tiyatro sinema ve dizilerde rol üstlenen oyuncu Dilek Denizdelen kimdir? Oyuncu hakkında tüm merak ettikleriniz detayları ile sizlere sunuyoruz.

Ünlü oyuncu Dilek Denizdelen 1973 tarihinde Gaziantep şehrinde dünyaya gelmiştir.

2019 tarihi itibari ile 46 yaşında olan Dilek Denizdelen Oğlak burcu, 160 cm boyunda ve 58 kilodur. Dilek Denizdelen sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olarak tanınmaktadır.

Dilek Denizdelen, Adana Gösteri Sanatları Merkezinde altı yıl görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde birçok tiyatro oyunda rol alan başarılı oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Kadınlar Koğuşu adlı yapımda yer almıştır. Usta oyuncu Beşiktaş Çocuk Tiyatrosu ayrıca Tuncay Özinel Tiyatrosunda görev yapmaya devam etmektedir.

Oyunculuğa genç yaşta merak sarmış ve kariyer rotasını bu yöne çevirmiştir. 6 yıl boyunca Adana Gösteri Sanat Merkezinde bir çok oyunda roller üstlenmiş ve çekirdekten yetişen bir oyuncu olmuştur. Daha çok tiyatro oyunlarında rol alan Dilek Denizdelen bu süre zarfında sinema ve diziler de oynamıştır. Daha çok yardımcı karakterlere hayat verdiği için ciddi anlamda iz bırakmayı pek başaramamıştır. Dilek Denizdelen dizi oyunculuğu için ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Kadınlar Koğuşu isimli yapımda rol almıştır.

Dizi oyunculuğuna başlamadan daha önce Ağır Roman, Mucize, Vezir Parmağı adlı sinema filmlerinde rol almış olan Dilek Denizdelen Roman Havası, O Hayat Benim, Güneşin Kızları adlı dizilerde rol almıştır. Mucize adlı filmde ise Rinde karakterine hayat vermiş olan usta oyuncu Vezirparmağı adlı yapımda da Leyla Hatun karakteri ile adını duyurmuştur. P menajerlik Ajansa bağlı olarak çalışan oyuncu daha sonra rol aldığı sinema filmi ise Aşka geldik adlı filmdir. Son olarak Atv ekranlarında reytinglere doymayan dizi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Naciye karakterine hayat vererek, burada sağladığı performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Atv ekranlarının ilgi çekici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla gönülleri fetheden dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Naciye karakteri, mahallenin ayaklı gazetesi desek hiç de abartmış olmayız. Zira mahallede kim kime ne dedi, ne olay var bütün haberler ilk olarak Naciye’dedir. Dedikodu konusunda kocasıyla birlikte ortalığı velveleye verme ve karıştırma konusunda da üstlerine yoktur. Bu anlamda sergilediği üstün performans ile dizinin takipçilerinin de dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

Başarılı oyuncu Dilek Denizdelen özel hayatı ile ilgili pek detay vermiyor. Fakat bir dönem BKM mutfağından çıkıp ünlenen Metin Yıldız ile evlenmiş ve eşi tarafından aldatılarak boşanmış olması epey gündem olmuştu.

Dilek Denizdelen’in Oynadığı Diziler

Sen Anlat Karadeniz (Naciye) 2018

Güneşin Kızlar 2015

O Hayat Benim 2014

Roman Havası 2014

Dilek Denizdelen’in Oynadığı Sinema Filmleri

Mucize 2 Aşk 5 Aralık 2019

Aşka Geldik 30 Kasım 2017

Vezir Parmağı 24 Ocak 2017 (Leyla hatun)

Mucize 1 Ocak 2015 (Rınde)